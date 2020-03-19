Курс долара в українських банках і обмінниках 19.03.2020

19 березня Національний регулятор встановив, що за один долар доведеться заплатити 27 грн 27 коп. Євро зупинилося на рівні 29 грн 79 коп.

Курси валют в українських банках станом на 19 березня 2020 року помітно змінився.

Приватбанк – купівля долара 27.20 грн; продаж – 28.30. грн;

– купівля долара 27.20 грн; продаж – 28.30. грн; Райффайзен Банк Аваль – купівля долара 27.40 грн; продаж – 28.60. грн;

– купівля долара 27.40 грн; продаж – 28.60. грн; Таскомбанк – купівля долара 27.50 грн; продаж – 28.00. грн;

– купівля долара 27.50 грн; продаж – 28.00. грн; ПУМБ – купівля долара 27.50 грн; продаж – 28.50. грн;

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Нагадаємо, обвал цін на нафту, який відбувся 9 березня, сколихнув світову економіку. Ціна за барель нафти марки Brent впала на 30% і склала $31,4. І хоч до кінця дня ціна трохи підвищилась, експерти назвали це наймасштабнішим падінням з часів війни у Перській затоці у 1991 році.

Джерело: Finance.ua