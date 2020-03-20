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Факти / Україна / Суспільство

Чоловік померлої від коронавірусу мешканки Івано-Франківська госпіталізований

Чоловік померлої від інфікування коронавірусом жительки міста Івано-Франківськ госпіталізований, його аналізи на наявність Covid-19 направлені у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров’я України.

Про це повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

– Чоловік померлої перебуває в ізольованому боксі. Проводиться повне лікування відповідно до протоколів.  Мазок взяли у чоловіка та сина померлої.

Уже сьогодні матеріали направлені до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я міста Києва, – сказав Савчук.

Головний санітарний лікар області також зазначив, що син померлої зараз перебуває в самоізоляції, як і медперсонал, що контактував з жінкою.

– У приміщенні поліклініки проводиться дезінфекція, – зазначив Савчук.

Крім того, наразі встановлюють інших контактних з жінкою осіб.

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В ОДА проінформували, що в області перевіряється 16 підозр на коронавірус, госпіталізовані перебувають в обласній клінічній інфекційній лікарні. Наразі відомо, що 10 підозр не підтвердилися.

Нагадаємо, 20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні.

Наразі коронавірус зафіксовано:

  • Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний, 1 одужав);
  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
  • Київська область – 2 випадки;
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Дніпропетровська область – 2 випадки;
  • Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний);
  • м. Київ – 3 випадки.

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