Чоловік померлої від коронавірусу мешканки Івано-Франківська госпіталізований

Чоловік померлої від інфікування коронавірусом жительки міста Івано-Франківськ госпіталізований, його аналізи на наявність Covid-19 направлені у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров’я України.

Про це повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

– Чоловік померлої перебуває в ізольованому боксі. Проводиться повне лікування відповідно до протоколів. Мазок взяли у чоловіка та сина померлої. Уже сьогодні матеріали направлені до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я міста Києва, – сказав Савчук.

Головний санітарний лікар області також зазначив, що син померлої зараз перебуває в самоізоляції, як і медперсонал, що контактував з жінкою.

– У приміщенні поліклініки проводиться дезінфекція, – зазначив Савчук.

Крім того, наразі встановлюють інших контактних з жінкою осіб.

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В ОДА проінформували, що в області перевіряється 16 підозр на коронавірус, госпіталізовані перебувають в обласній клінічній інфекційній лікарні. Наразі відомо, що 10 підозр не підтвердилися.

Нагадаємо, 20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні.

Наразі коронавірус зафіксовано: