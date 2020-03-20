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Факти / Україна / Суспільство

Чим зайнятись під час карантину: українські письменники читатимуть свої твори онлайн

Під час карантину українці активно шукають, чим зайняти вільний час, не виходячи з дому.

21 березня стартує онлайн-проект Літкур’єр: онлайн читання вголос, на якому найвідоміші українські письменники читатимуть свої твори.

Першим у суботу в 20.30 виступатиме письменник Сергій Жадан. Виступ транслюватиметься на Facebook сторінці Book Forum.

Читайте: Чим зайнятись під час карантину: 5 віртуальних екскурсій музеями світу

Розклад інших виступів:

  • 23 березня — Гаська Шиян;
  •  25 березня — Остап Сливинський;
  •  27 березня — Ірена Карпа;
  •  29 березня — секретний автор;
  •  31 березня — Люба Якимчук;
  •  2 квітня — Любко Дереш.

Раніше Факти ICTV публікували 7 безкоштовних освітніх ресурсів для дітей на час карантину. У списку курси рівня Гарвардського університету, вивчення англійської мови та культурний відпочинок.

Джерело: Форум Видавців

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