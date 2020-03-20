Під час карантину українці активно шукають, чим зайняти вільний час, не виходячи з дому.

21 березня стартує онлайн-проект Літкур’єр: онлайн читання вголос, на якому найвідоміші українські письменники читатимуть свої твори.

Першим у суботу в 20.30 виступатиме письменник Сергій Жадан. Виступ транслюватиметься на Facebook сторінці Book Forum.

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Розклад інших виступів:

23 березня — Гаська Шиян;

25 березня — Остап Сливинський;

27 березня — Ірена Карпа;

29 березня — секретний автор;

31 березня — Люба Якимчук;

2 квітня — Любко Дереш.

Раніше Факти ICTV публікували 7 безкоштовних освітніх ресурсів для дітей на час карантину. У списку курси рівня Гарвардського університету, вивчення англійської мови та культурний відпочинок.

Джерело: Форум Видавців