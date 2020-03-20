Під час карантину українці активно шукають, чим зайняти вільний час, не виходячи з дому.
21 березня стартує онлайн-проект Літкур’єр: онлайн читання вголос, на якому найвідоміші українські письменники читатимуть свої твори.
Першим у суботу в 20.30 виступатиме письменник Сергій Жадан. Виступ транслюватиметься на Facebook сторінці Book Forum.
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Розклад інших виступів:
- 23 березня — Гаська Шиян;
- 25 березня — Остап Сливинський;
- 27 березня — Ірена Карпа;
- 29 березня — секретний автор;
- 31 березня — Люба Якимчук;
- 2 квітня — Любко Дереш.
Раніше Факти ICTV публікували 7 безкоштовних освітніх ресурсів для дітей на час карантину. У списку курси рівня Гарвардського університету, вивчення англійської мови та культурний відпочинок.
Джерело: Форум Видавців