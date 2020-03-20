До аптек надійде 1 млн масок, до лікарень – 10 млн тестів на коронавірус – Зеленський

Українські маски незабаром з’являться у вільному доступі в аптеках України, заявив президент України у своєму відеозверненні 20 березня.

– До українських аптек надійде 1 млн медичних масок, 100 тис. масок підвищеного захисту отримають лікарі та працівники поліції, – сказав він.

У найближчі 48 годин до нашої країни з Китаю надійдуть 10 млн високоточних лабораторних тестів, додав лідер держави.

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Крім того, до лікарень направлять 10 додаткових апаратів вентиляції легень.

До слова, у Міністерстві охорони здоров’я прогнозують, що купити медичні маски в аптеках можна буде без проблем до кінця тижня.