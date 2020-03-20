Коронавірус не підтвердився у дев’яти осіб з Дніпропетровської області

З дев’яти осіб на Дніпропетровщині, яких перевіряли на Covid-19, у одного виявили грип, ще у восьми – ГРВІ, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

– У дев’яти жителів Дніпропетровської області, яких перевіряли на коронавірірус, цієї хвороби не виявили. Ще у двох діагностували Covid-19. Це подружжя, яке повернулося з Франції. Нині вони ізольовані в міській лікарні №21 Дніпра, знаходяться під наглядом лікарів і отримують всю необхідну допомогу, – уточнив він.

За його словами, стан інфікованих задовільний – температура в нормі, ускладнень немає.

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Сердюк також зазначив, що в області докладаються максимальні зусилля для недопущення поширення коронавірусу: закрито навчальні заклади, обмежено рух транспорту, лікарні – на посиленому режимі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області 19 березня зафіксували перші два випадки захворювання на коронавірус.

Станом на 20 березня коронавірусом в Україні заразилися 26 людей, троє з них померли.

Джерело: Дніпропетровська ОДА