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Факти / Україна

Коронавірус у Харківській області: хвора жінка перебуває у Києві

Жінка, у якої підтвердився діагноз коронавірусу, родом з Харківської області.

Про це повідомив губернатор Харківської області Олексій Кучер.

Вона повернулася з Франції і з 11 березня знаходиться в Києві. У столиці жінка здавала аналізи і проходить лікування.

Читайте: У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу

На території Харківської області досі жодного випадку зараження Covid-19.

Нагадаємо, в МОЗ повідомили, що в Харківській області 20 березня зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом.

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