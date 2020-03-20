Коронавірус у Житомирі: хворий збрехав про контакти, заражених може бути більше

Перший інфікований у Житомирі місцевий житель збрехав, що повертався з Австрії з другом та сином.
Насправді, чоловік возив за кордон цілу групу і повертався у літаку з цими людьми, розповів міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
Над встановленням усіх осіб, з якими контактував інфікований, працюють співробітники Нацполіції та СБУ. Невідомо, чи були усі вони на самоізоляції після прильоту.
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– Зараз за допомогою соціальних мереж було встановлено, від якої турфірми їздили, де вони були, – повідомив мер Житомира.
Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в Житомирі підтвердився 19 березня. До цього в Радомишлі Житомирської області жінка померла від Covid-19.
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