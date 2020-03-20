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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус в Італії: кількість жертв стрімко зростає

В Італії за останню добу від коронавірусу померли 627 осіб.

Всього в Італії від коронавірусу померли 4032 людини.

Станом на 20 березня, кількість випадків зараження коронавірусом в Італії досягла 47 021 особи. Водночас вилікуватися від Covid-19 вдалося 4400 пацієнтам.

Читайте: У Чернівецьку область повернулися 1,5 тис. осіб з країн з коронавірусом

До речі, всього в світі коронавірусом заразилися 265 495 осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що українські дослідники розробили тести для діагностики коронавірусу.

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