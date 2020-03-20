Коронавірус в Івано-Франківську: Covid-19 підозрюють у 15 осіб

З підозрою на коронавірус в Івано-Франківську госпіталізовано ще 15 осіб, тому планують посилити карантин, повідомив мер міста Руслан Марцінків.

У зв’язку з цим він звернувся до президента і уряду:

– Звертаємося до уряду, президента ввести жорсткі заходи, зокрема надзвичайний стан в Україні, із залученням правоохоронців і Нацгвардії. Доручити поліції, Нацгвардії, Муніципальній інспекції посилити патрулювання на вулицях. Забезпечити цілодобове патрулювання вулиць.

Марцінків також попередив, що з 20 березня поліція міста штрафуватиме за порушення карантину: від 17 тис. грн – для фізичних осіб і від 34 тис. грн – для юридичних.

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Також місцева влада звертається до АМКУ для недопущення спекуляцій на ліках і продуктах.

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Коронавірусом в Україні заразилися 26 людей, троє з них померли.