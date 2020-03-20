Кулеба пообіцяв нагородити дипломатів, які борються з коронавірусом

Нагородити дипломатів, які старанно працюють в турборежимі, обіцяють в Міністерстві закордонних справ України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Всі, хто зрозуміли масштаб завдання і реально працюють на його виконання – всі ці люди отримають подяку, і ми відзначимо їх. Після перемоги, – сказав Кулеба.

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За словами міністра, українських дипломатів, які у цій ситуації демонструють байдужість, мало, “але вони є”.

– У вівторок вранці я розбирався з одним посольством. Тому що відповіді громадянам в стилі ”мені центр не дав вказівок, я не знаю, що робити” – це не те, чого я чекаю від дипломата, який знаходиться за тисячі кілометрів від центру, – пояснив міністр.

Кулеба обіцяє оперативно реагувати на бездіяльність послів та консулів.

Як писали Факти ICTV, у МЗС пообіцяли максимально працювати, щоб українці за кордоном не залишилися без допомоги під час пандемії коронавірусу.

У відомстві закликають громадян, які перебувають нині за кордоном, реєструватися в системі Друг.