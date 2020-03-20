Курс валют: долар в обмінниках продають дорожче 28 грн

20 березня курс гривні до долара в обмінниках тримаєтьсяя на рівні 28,10 грн.
Американська валюта за день в середньому подорожчала на 10 коп.
Середній курс в обмінниках України:
- долар – 27,82 – 28,26 грн;
- євро – 29,66 – 30,26 грн.
Читайте: НБУ обвалив гривню: курс валют на 20 березня
На “чорному” ринку вартість:
- долар по 27,23 – 27,80 грн;
- євро – 29,14 – 29,84 грн.
Російський рубль продають по 0,34 грн, а купують по 0,30 грн.
Польські злоті пропонують по 6,50 грн, а реалізують по 6,15 грн.
Як писали Факти ICTV, різке зростання долара і євро почалося з 10 березня.
Напередодні світову економіку сколихнув обвал цін на нафту.
Джерело: Finance.ua
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