PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс валют: долар в обмінниках продають дорожче 28 грн

20 березня курс гривні до долара в обмінниках тримаєтьсяя на рівні 28,10 грн.

Американська валюта за день в середньому подорожчала на 10 коп.

Середній курс в обмінниках України:

  • долар – 27,82 – 28,26 грн;
  • євро – 29,66 – 30,26 грн.

Читайте: НБУ обвалив гривню: курс валют на 20 березня

На “чорному” ринку вартість:

  • долар по 27,23 – 27,80 грн;
  • євро – 29,14 – 29,84 грн.

Російський рубль продають по 0,34 грн, а купують по 0,30 грн.

Польські злоті пропонують по 6,50 грн, а реалізують по 6,15 грн.

Як писали Факти ICTV, різке зростання долара і євро почалося з 10 березня.

Напередодні світову економіку сколихнув обвал цін на нафту.

Джерело: Finance.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка