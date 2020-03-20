МОЗ позбавлятиме ліцензій лабораторії, які приховують виявлення Covid-19

Міністерство охорони здоров’я України ініціюватиме відкликання ліцензій у лабораторій, зокрема приватних, які не звітуватимуть про проведені дослідження на коронавірус, згідно із встановленою формою.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час прес-брифінгу.

– 19 березня МОЗ направило додаткове роз’яснення, де чітко вказано, як повідомляти, зокрема приватним лабораторіям, про діагностовані випадки коронавірусу, щоб вчасно провести епідрозслідування. Крім того, є вимога до приватних лабораторій передавати перші п’ять позитивних і 10 негативних зразків в національну лабораторію для підтвердження. Наразі вони зобов’язані звітувати за встановленою формою. У разі порушення, МОЗ ініціюватиме відкликання ліцензії, – сказав він.

Він також зазначив, що Міністерство охорони здоров’я спільно з Державною митною службою, Міністерством фінансів і Мінекономіки розробило проект постанови з переліком товарів, робіт і послуг, які закуповуватимуть поза рамками закону про державні закупівлі.

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Цей документ планують ухвалити в п’ятницю на засіданні уряду.

Крім цього, за словами заступника міністра, очікується поставка ПЦР-тестів для розподілу у всій Україні.

Нагадаємо, у Києві працівники приватної медичної клініки не повідомили Міністерство охорони здоров’я та Центр громадського здоров’я про пацієнта, хворого на коронавірус.

За цим фактом прокуратура міста Києва ініціювала проведення досудового розслідування.