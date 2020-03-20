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Факти / Україна / Суспільство

На Дніпропетровщині ввели режим надзвичайної ситуації через коронавірус

У Дніпропетровській області ввели режим надзвичайної ситуації.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні обласної регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 20 березня.

– Дніпропетровщина запровадила надзвичайну ситуацію, аби максимально убезпечити людей від коронавірусу. Будемо жорстко слідкувати за виконанням карантинних заходів, – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

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Для мобілізації сил і засобів цивільного захисту в області створили координаційну групу. Туди увійшли місцеві керівники Державної рятувальної служби, Нацполіції, транспортні та інші служби.

Нагадаємо, 19 березня в Дніпропетровській області зафіксували перші два випадки захворювання на коронавірус Covid-19.

Пацієнти нещодавно повернулися з-за кордону.

Джерело: Дніпропетровська ОДА

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