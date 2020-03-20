На період карантину нові авто можна зареєструвати онлайн

В Україні для запобігання поширенню коронавірусу ввели карантин. У зв’язку з цим сервісні центри з 21 березня почнуть віддалено реєструвати купівлю нових автомобілів.
Так, для першої державної реєстрації нових легкових авто чергові сервісні центри МВС прийматимуть документи в електронному вигляді.
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Для того, щоб отримати цю послугу, необхідно буде направити в сервісний центр такий пакет документів:
- заява власника, і згоду на обробку персональних даних;
- копію паспорта (із зазначенням місця реєстрації);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу;
- документ, де вказана вартість транспортного засобу.
- документ про відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху.
Після того, як документи перевірять, співробітник призначить дату і час для отримання оригіналів.
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Джерело: Міністерство закордонних справ