На період карантину нові авто можна зареєструвати онлайн

В Україні для запобігання поширенню коронавірусу ввели карантин. У зв’язку з цим сервісні центри з 21 березня почнуть віддалено реєструвати купівлю нових автомобілів.

Так, для першої державної реєстрації нових легкових авто чергові сервісні центри МВС прийматимуть документи в електронному вигляді.

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Для того, щоб отримати цю послугу, необхідно буде направити в сервісний центр такий пакет документів:

заява власника, і згоду на обробку персональних даних;

копію паспорта (із зазначенням місця реєстрації);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу;

документ, де вказана вартість транспортного засобу.

документ про відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху.

Після того, як документи перевірять, співробітник призначить дату і час для отримання оригіналів.

Раніше Факти IСTV писали, що українські дослідники розробили тести для діагностики коронавірусу.

Джерело: Міністерство закордонних справ