Нацгвардію долучили до боротьби з Covid-19

Нацгвардійці допомагають поліцейським підтримувати громадську безпеку під час карантину.

Військовослужбовці контролюють пасажироперевізників щодо дотримання ними обмежень здійснення перевезень.

– Гвардійці почали нести службу спільно із працівниками поліції на пересувних мобільних та стаціонарних постах у населених пунктах на території України, – повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

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Превентивні заходи здійснюються на в’їздах до Києва, Вінниці, а також у Дніпрі, Черкасах та в населених пунктах Ямпільського району.

Через загрозу поширення коронавірусної інфекції режим надзвичайної ситуації ввели у трьох областях України: Київській, Житомирській та Чернівецькій.

Нагадаємо, нацгвардійці охороняли Олександрівську лікарню в Києві, куди кияни увірвалися за тестами на Covid-19.