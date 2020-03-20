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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ обвалив гривню: курс валют на 20 березня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 20 березня.

Так, курс долара встановлений на рівні 27,80 грн, що на 54 копійки вище, як порівняти з попереднім банківським днем, 19 березня.

Читайте: Курс долара повзе вгору: в Одесі виникли черги до обмінників

Водночас гривня ослабла і стосовно євро на 30 копійок.

Курс валют в Україні від НБУ на 20.03:

  • 1 долар – 27,8025 грн;
  • 1 євро – 30,0934 грн.

Курс валют НБУ на 20 березня 2020 в Україні

Нагадаємо, різке зростання долара і євро почалося з 10 березня. Напередодні світову економіку сколихнув обвал цін на нафту.

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