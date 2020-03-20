Директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу Андрій Фаворов заразився коронавірусом.

– Поки я був у Туреччині мій син знаходився тут у нас вдома в Атланті, а потім полетів на роботу в Україну. Він працює в Україні. Він прилетів у середу до Києва, а в суботу він відчув нездужання, що у нього піднялася температура, поміряв, було близько 38, і почався цей дуже характерний сухий кашель, – розповів батько хворого Михайло Фаворов.

За його словами, в понеділок Андрій Фаворов пройшов тест на коронавірус і він виявився позитивним. На наступний день захворіла дружина топ-менеджера Нафтогазу Анастасія Магонова.

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20 березня Фаворов записав відеозвернення у Facebook, в якому заявив, що тиждень тому у нього з’явився кашель. Температура піднялася до 37,5.

– Відповідно до рекомендацій і внутрішного протоколу Нафтогазу самоізолювався. Сиджу вдома, не ходжу і мінімізую контакт з усіма, з ким можна і не можна. Відчуваю себе чудово, лише нудно. Планую ще тиждень так просидіти до того моменту, , коли всі питання будуть зняті, – зазначив Фаворов.

Раніше Факти ICTV писали, що , що нардеп Сергій Шахов та його дружина заразилися коронавірусом.