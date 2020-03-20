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Факти / Україна

Перший українець зміг вилікуватися від коронавірусу

Перший українець зміг вилікуватися після зараження новим коронавірусом.

Про це заявив президент України у своєму відеозверненні 20 березня.

– Пацієнту з Чернівців зробили повторний лабораторний аналіз на коронавірус. Він вдруге показав негативний результат. Сьогодні чоловіка виписують з лікарні, – сказав він.

Зеленський назвав новину про одужання українця найприємнішою звісткою за останні дні.

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– Вона свідчить, що у нас точно усе буде добре, – підсумував президент.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині 19 березня зафіксовано смерть від коронавірусу, яка стала вже третьою в Україні.

Фото: Dreamstime

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