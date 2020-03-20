Приватна клініка у Києві приховала випадок коронавірусу, прокуратура відкрила справу

У Києві працівники приватної медичної клініки не повідомили Міністерство охорони здоров’я та Центр громадського здоров’я про пацієнта, хворого на коронавірус.

За цим фактом прокуратура міста Києва ініціювала проведення досудового розслідування за ч. 1 ст. 325 ККУ, що стосується порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням.

За інформацією ЗМІ, позитивний тест на коронавірус в одному з приватних медичних центрів столиці отримав киянин, який повернувся зі Швейцарії.

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Проте медзаклад не повідомив про інфікування коронавірусом українця державні органи. Діагноз підтвердила і надала інформацію одна з німецьких лабораторій.

Як відомо, Верховна Рада 17 березня ухвалила низку тимчасових законів, які передбачають до 8 років в’язниці за порушення карантину через коронавірус.