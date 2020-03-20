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Факти / Україна

ПЦУ почала виготовляти антисептики і роздавати пенсіонерам

Священнослужителі Православної церкви України почали виготовляти антисептики в рамках боротьби з пандемією коронавірусу в Україні.

Їх безкоштовно роздаватимуть у різних містах України (Київ, Харків, Одеса, Маріуполь та інших) найбільш вразливим до коронавірусу групам населення: людей літнього віку, тих, хто опинився у скрутній ситуації або не має наразі житла.

Читайте: Як зробити антисептик з горілки – рецепт

До складу антисептика від ПЦУ входять етанол (або ізопропіловий спирт), перекис водню та гліцерин.

Рецепт антисептика

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити антисептик в домашніх умовах без гліцерину.

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