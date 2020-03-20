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Факти / Україна

Разумков розповів про ситуацію з коронавірусом серед депутатів

Серед народних депутатів поки не виявлено нових випадків захворювання коронавірусом.

Про це розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

– У нас поки ще немає підтверджених випадків серед інших народних депутатів, – сказав він.

Читайте: Шахов захворів на коронавірус: що відомо і кого мають ізолювати

Нагадаємо, нардеп Сергій Шахов заразився коронавірусом. Нещодавно він повернувся із Франції. Після цього Covid-19 підтвердили у його дружини.

 

Джерело: Інтерфакс-Україна

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