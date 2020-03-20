StarLightMedia ухвалила рішення супроводжувати логотипи слоганом #залишайсявдома

StarLightMedia прийняла рішення супроводжувати логотипи улюблених телеканалів мільйонів українців — ICTV, CТБ, Нового каналу і Оце ТБ — слоганом #залишайсявдома.

StarLightMedia впроваджує ряд профілактичних заходів не лише в офісах компанії. Медіагрупа запустила серію інформаційних роликів, спрямованих на роз’яснення заходів профілактики Сovid-19, які оприлюднені для вільного розповсюдження усіма зацікавленими медіа!

– Ми закликаємо й інші телеканали доєднатись до нашої ініціативи, і додати до всього, що ми робимо як відповідальні мовники (до нами знятих роликів і якісної, перевіреної інформації, яку ми збираємо в інтересах збереження життів українців і зупинення світової пандемії короновірусу), найважливіше і найпростіше повідомлення: найкраще рішення допомоги собі і країні — це залишитися вдома! #залишайсявдома, — говорить Олександр Богуцький, президент групи.

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Нагадаємо, що ролики, які зняла StarLightMedia, — відкриті і безкоштовні для усіх, хто зацікавлений у їх розповсюдженні!

Тож радимо свідомо і відповідально поставитися не лише до самоізоляції, а й до залучення глядачів дотримуватися постанов і розпоряджень Кабінету міністрів України та Київської міської державної адміністрації та вживати всіх необхідних заходів, щоб убезпечити людей.