PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Студентів медвузів хочуть залучити до боротьби з коронавірусом

Наразі відпрацьовується можливість залучення студентів старших курсів для боротьби з коронавірусом.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі Свобода слова Савіка Шустера.

– Зараз відпрацьовується можливість залучення студентів 5-6 курсів та інтернів аби підсилити медиків, які наразі перебувають у карантині.

Читайте: У Києві та двох областях оголошено надзвичайну ситуацію

За його словами, це дозволить забезпечити надання медичної допомоги тим групам населення, які її найбільше потребуватимуть.

Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків коронавірусу. Усього зафіксовано 3 летальні випадки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка