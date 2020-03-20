Студентів медвузів хочуть залучити до боротьби з коронавірусом

Наразі відпрацьовується можливість залучення студентів старших курсів для боротьби з коронавірусом.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі Свобода слова Савіка Шустера.

– Зараз відпрацьовується можливість залучення студентів 5-6 курсів та інтернів аби підсилити медиків, які наразі перебувають у карантині.

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За його словами, це дозволить забезпечити надання медичної допомоги тим групам населення, які її найбільше потребуватимуть.

Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні підтверджено 29 випадків коронавірусу. Усього зафіксовано 3 летальні випадки.