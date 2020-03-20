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У Чернівецьку область повернулися 1,5 тис. осіб з країн із коронавірусом

У Чернівецькій області нарахували щонайменше 1,5 тис. людей, які повернулися з країн, де поширюється коронавірус.

Про це заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осадчук.

– Ми сподіваємося на солідарність жителів Чернівців та місцевої влади, щоб вони також приєдналися до обліку таких осіб, – сказав голова ОДА.

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Осадчук зазначив, що ці люди можуть бути потенційними носіями Сovid-19.

Він закликав осіб, які повернулися на батьківщину з інших країн, самоізолюватися.

Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні лабораторно підтверджено 26 випадків Covid-19, три з них – летальні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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