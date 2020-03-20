У Чернівецьку область повернулися 1,5 тис. осіб з країн із коронавірусом

У Чернівецькій області нарахували щонайменше 1,5 тис. людей, які повернулися з країн, де поширюється коронавірус.
Про це заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осадчук.
– Ми сподіваємося на солідарність жителів Чернівців та місцевої влади, щоб вони також приєдналися до обліку таких осіб, – сказав голова ОДА.
Читайте: Карантин у Чернівцях: у місті зупинився весь транспорт
Осадчук зазначив, що ці люди можуть бути потенційними носіями Сovid-19.
Він закликав осіб, які повернулися на батьківщину з інших країн, самоізолюватися.
Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні лабораторно підтверджено 26 випадків Covid-19, три з них – летальні.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==