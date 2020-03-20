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Факти / Україна

У Чернівецькій області підтвердили 10 нових випадків коронавірусу

У Чернівецькій області зафіксували 10 нових випадків коронавірусу.

Станом на 22.00 20 березня в Україні підтверджено 40 випадків Covid-19.

– 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області, – зазначили у МОЗ.

Читайте: Надзвичайну ситуацію можуть оголосити у ще двох областях – Шмигаль

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук зазначив, що в області є всього 25 випадків коронавірусу. Усі пацієнти перебувають у стабільному нормальному стані.

Наразі в Україні 3 летальні випадки від Covid-19. Пацієнт, у якого першого було зафіксовано Covid-19, уже одужав.

Джерело: МОЗ

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