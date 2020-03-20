У Чернівецькій області зафіксували 10 нових випадків коронавірусу.
Станом на 22.00 20 березня в Україні підтверджено 40 випадків Covid-19.
– 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області, – зазначили у МОЗ.
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Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук зазначив, що в області є всього 25 випадків коронавірусу. Усі пацієнти перебувають у стабільному нормальному стані.
Наразі в Україні 3 летальні випадки від Covid-19. Пацієнт, у якого першого було зафіксовано Covid-19, уже одужав.
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