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Факти / Україна

У Харківській області зафіксовано перший випадок коронавірусу

У Харківській області 20 березня зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом.

Про це повідомили в МОЗ.

Також новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській та Львівській областях.

Читайте: У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу

Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні захворіли 29 осіб, троє з них померли. Факти ICTV публікували карту поширення коронавірусу в Україні.

Джерело: МОЗ

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