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Факти / Україна / Суспільство

У Києві призупинили прийом дітей до 1 класу (ДОКУМЕНТ)

Прийом документів до перших класів столичних шкіл переноситься через епідемію коронавірусу в Україні.

Наказ опублікували на сайті гімназії міжнародних відносин №323.

Прийом документів перенесли до закінчення карантину в столиці, йдеться у документі.

У Києві призупинили прийом дітей в 1 клас (ДОКУМЕНТ)

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Цю інформацію підтвердив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

Він також зазначив, що всі педагоги Києва наступного тижня отримають заробітну плату.

Нагадаємо, 11 березня карантин ввели на всій території України. Школи, університети та училища закриті на три тижні.

Джерело: Гімназія №323

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