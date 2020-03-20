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Факти / Україна

У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу

У Київській області зафіксовано третій випадок коронавірусу.

Про це повідомив тимчасовий виконуючий обов’язки голови Київської ОДА Василь Володін.

Він закликав усіх дотримуватися суворого карантину і не піддаватися паніці.

Читайте: Результати тесту приховали. Що відомо про третього хворого на коронавірус у Києві

Подробиць про інфікованого коронавірусом поки не повідомляється.

До слова, станом на 20 березня в Україні захворіли 29 громадян, троє з них померли. Карту поширення коронавірусу в Україні можна знайти в матеріалі Фактів ICTV.

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