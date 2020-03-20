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Факти / Україна

У Львові підтвердили перший випадок коронавірусу

У Львові виявили перший випадок коронавірусу.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

– Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Львові (мешканець Львова, 1950 р. н. 13 березня повернувся з Німеччини), – написав він.

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Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я України.

Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Інформацію передали правоохоронним органам для подальшого реагування.

Нагадаємо, 20 березня перший чоловік в Україні вилікувався від коронавірусу. Ним став пацієнт з Чернівців.

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