У Львові виявили перший випадок коронавірусу.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
– Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Львові (мешканець Львова, 1950 р. н. 13 березня повернувся з Німеччини), – написав він.
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Позитивний результат підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я України.
Хворого госпіталізують в інфекційній лікарні. Інформацію передали правоохоронним органам для подальшого реагування.
Нагадаємо, 20 березня перший чоловік в Україні вилікувався від коронавірусу. Ним став пацієнт з Чернівців.
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