Уряд спростив порядок закупівлі товарів і послуг потрібних для боротьби з Covid-19

Уряд до 19 квітня 2020 року спростив закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідних для запобігання поширенню Covid-19 в України.

– Постановою визначено, що закупівлі, необхідні для боротьби зі спалахами Covid-19, в умовах нагальності здійснюються без проведення тендерів, з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі усієї інформації про проведену закупівлю (ціну, обсяг тощо), – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Відповідний договір повинен бути завантажений в е-систему разом з усіма додатками до нього.

Також уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.