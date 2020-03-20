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Факти / Україна

В Італії від коронавірусу померла третя українка

В Італії вже третя українка померла від пневмонії, спричиненої коронавірусом Covid-19.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

– На превеликий жаль сьогодні (20 березня, – Ред.) ми отримали офіційне підтвердження щодо третьої смерті в Італії. Українська громадянка 1960 року, – сказала вона.

Читайте: Коронавірус в Італії: кількість жертв стрімко зростає

Зеленко уточнила, що цей випадок, як і другий, стався у провінції Бергамо.

Як писали Факти ICTV, 13 березня від коронавірусу в Італії померла громадянка України 66-річна Раїса Малишева. Жінка працювала у провінції Брешія.

Джерело: Громадське

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