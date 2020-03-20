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Факти / Україна

В Україні підтверджено 29 випадків Covid-19

Станом на 20 березня, в Україні підтверджено 29 випадків Covid-19.

Один новий випадок зафіксовано в Івано-Франківській області, один – у Харківській, один – у Львівській.

Читайте: У Київській області підтвердили третій випадок коронавірусу

Наразі в Україні підтвердили 3 летальні випадки від коронавірусу: у Житомирській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Карту поширення коронавірусу в Україні можна знайти в матеріалі Фактів ICTV.

 

Джерело: МОЗ

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