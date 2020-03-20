Вірус буде ширитися: міністр охорони здоров’я Ємець звернувся до українців

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив, що коронавірус продовжує ширитися Україною.

– Щодня ми отримуємо результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками і, на жаль, поки що їх ставатиме більше. Водночас поки що наша статистика менша, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус обійде Україну стороною, хибно. Найважче попереду. Вірус буде ширитися, – зазначив міністр.

Він додав, що європейські системи охорони здоров’я не витримують найгірших сценаріїв пандемії.

– Попри те, що у нас є багато талановитих професійних лікарів, недореформована медична система України значно слабша за європейські, і нам буде значно важче прийняти потужний удар, якого може завдати коронавірус. Але ми ще можемо не допустити цього дотриманням режиму карантину, – підкреслив Ємець.

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Міністр підкреслив, що держава оперативно вживає всіх необхідних заходів, аби не допустити повторення катастрофічного досвіду інших країн.

– Але всі наші дії можуть бути марними, якщо кожен з вас не продемонструє свідомості та відповідальності. У цьому випадку все залежить від конкретних вчинків кожного з нас, – зазначив Ілля Ємець.

Очільник відомства закликав українців залишатися вдома, мити руки, тримати дистанцію.

– Байдужість до карантину та нехтування правилами може коштувати життя. Подбайте про власну безпеку, піклуйтеся про стареньких родичів та не ігноруйте перших симптомів респіраторних захворювань, – підкреслив Ємець.

Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні лабораторно підтверджено 26 випадків Covid-19, три з них – летальні.