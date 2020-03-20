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Факти / Україна

Зафіксовано два нових випадки коронавірусу у двох областях

У Тернопільській області зафіксовано перший випадок коронавірусу. Також підтверджується ще один заражений в Київській області.

У МОЗ підтвердили 41 випадок коронавірусу по всій території України.

Читайте: Надзвичайну ситуацію можуть оголосити у ще двох областях – Шмигаль

Також повідомляється, що пацієнт, у якого першого в Україні був зафіксований Covid-19, вже одужав.

Нагадаємо, станом на 20 березня, три людини померли від коронавірусу в Україні. Раніше Факти ICTV публікували карту поширення коронавірусу в країні.

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