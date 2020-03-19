Здорові увірвалися за тестами на Covid-19: лікарню в Києві охороняє Нацгвардія

Інфекційне відділення Олександрівської лікарні в Києві охороняють військовослужбовці Національної гвардії.

У цю лікарню госпіталізують пацієнтів з підозрою на коронавірус.

– На вихідні були невимовні події, коли люди здорові увірвалися в інфекційне відділення, щоб протестуватися на коронавірус. Зараз в Олександрівській лікарні чергує Нацгвардія, тому відділення вже працює спокійніше, – розповіла лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська.

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Вона додала, що протестувати всіх не можливо. Це не може собі дозволити навіть МОЗ США.

– Всіх протестувати неможливо, це ніхто не може собі дозволити, навіть система охорони здоров’я США. Але, звичайно, у нас буде розширення доступу до тестування, – зазначила Голубовська.

Нагадаємо, Україна очікує поставок тестів для діагностики коронавірусу методом ПЛР для більше 1 млн досліджень.