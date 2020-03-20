Зеленський і прем’єр Італії обговорили співпрацю у боротьбі з коронавірусом

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку з жахливими масштабами пандемії коронавірусу в Італії, яка забрала життя понад трьох тисяч італійських громадян.

Зеленський і Конте погодилися з важливістю координації зусиль щодо боротьби з поширенням пандемії та подолання негативних соціально-економічних наслідків, спричинених спалахом коронавірусу.

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Окремо обговорили питання повернення додому 125 українців, які перебувають у Римі. Джузеппе Конте обіцяв, що вони прилетять на батьківщину спеціальним чартерним рейсом італійських авіаліній вже 25 березня.

Володимир Зеленський відзначив інтерес України до налагодження інформаційного обміну на рівні служб охорони здоров’я двох країн.

Нагадаємо, станом на 20 березня, кількість випадків зараження коронавірусом в Італії досягла 47 021 особи. Водночас вилікуватися від Covid-19 вдалося 4400 пацієнтам.