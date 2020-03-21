У Києві з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах має бути не більш ніж 1 людина на 10 квадратних метрів.

– Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради керівникам мережі продуктових магазинів та аптек забезпечити наявність споживачів в торгівельному приміщенні в кількості 1 особа на 10 м² та забезпечити заходи щодо дотримання санітарних норм,- йдеться у протоколі КМДА.

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Кожен супермаркет міста знає свою квадратуру приміщення, таким чином вони підрахують скільки людей може перебувати у середині і формуватимуть черги в магазин.

Також КМДА ввела заборону користуватися спортивними і дитячими майданчиками.