Станом на 07.00 21 березня в Україні зафіксували 41 випадок Covid-19 в Києві та 9 областях, з яких три летальних.
- Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 вилікувався);
- Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
- Київська область – 3 випадки;
- Донецька область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 2 випадки;
- Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний);
- Львівська область – 1 випадок;
- Харківська область – 1 випадок;
- Тернопільська область – 1 випадок;
- Київ – 3 випадки.
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Станом на 07.00 в світі 261 886 осіб захворіли на коронавірус, кількість жертв інфекції досягла 11 167, одужали понад 88 тис. осіб
В Європі за кількістю хворих продовжує лідирувати Італія. Станом на вечір п’ятниці в країні зафіксовано 4 032 смертних випадків в результаті коронавірусу.
Іспанія – 19 980 (померли 1 002);
- Німеччина – 13 957 (44);
- Франція – 12 612 (450);
- Швейцарія – 4 176 (43);
- Великобританія – 3 983 (177);
- Нідерланди – 2 994 (106);
- Австрії – 2 388 (6);
- Бельгія – 2 257 (37);
- Швеція – 1 623 (16);
- Норвегія – 1552 тис. (6);
- Данія – 1 255 (9).
Також Факти ICTV писали, що в Італії вже третя українка померла від пневмонії, спричиненої коронавірусом Covid-19.