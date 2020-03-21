Станом на 07.00 21 березня в Україні зафіксували 41 випадок Covid-19 в Києві та 9 областях, з яких три летальних.

Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 вилікувався);

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);

Київська область – 3 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний);

Львівська область – 1 випадок;

Харківська область – 1 випадок;

Тернопільська область – 1 випадок;

Київ – 3 випадки.

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Станом на 07.00 в світі 261 886 осіб захворіли на коронавірус, кількість жертв інфекції досягла 11 167, одужали понад 88 тис. осіб

В Європі за кількістю хворих продовжує лідирувати Італія. Станом на вечір п’ятниці в країні зафіксовано 4 032 смертних випадків в результаті коронавірусу.

Іспанія – 19 980 (померли 1 002);

Німеччина – 13 957 (44);

Франція – 12 612 (450);

Швейцарія – 4 176 (43);

Великобританія – 3 983 (177);

Нідерланди – 2 994 (106);

Австрії – 2 388 (6);

Бельгія – 2 257 (37);

Швеція – 1 623 (16);

Норвегія – 1552 тис. (6);

Данія – 1 255 (9).

Також Факти ICTV писали, що в Італії вже третя українка померла від пневмонії, спричиненої коронавірусом Covid-19.