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Факти / Україна

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 21 березня

Станом на 07.00 21 березня в Україні зафіксували 41 випадок Covid-19 в Києві та 9 областях, з яких три летальних.

  • Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 вилікувався);
  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
  • Київська область – 3 випадки;
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Дніпропетровська область – 2 випадки;
  • Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний);
  • Львівська область – 1 випадок;
  • Харківська область – 1 випадок;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Київ – 3 випадки.

Читайте: Коронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Станом на 07.00 в світі 261 886 осіб захворіли на коронавірус, кількість жертв інфекції досягла 11 167, одужали понад 88 тис. осіб

В Європі за кількістю хворих продовжує лідирувати Італія. Станом на вечір п’ятниці в країні зафіксовано 4 032 смертних випадків в результаті коронавірусу.

Іспанія – 19 980 (померли 1 002);

  • Німеччина – 13 957 (44);
  • Франція – 12 612 (450);
  • Швейцарія – 4 176 (43);
  • Великобританія – 3 983 (177);
  • Нідерланди – 2 994 (106);
  • Австрії – 2 388 (6);
  • Бельгія – 2 257 (37);
  • Швеція – 1 623 (16);
  • Норвегія – 1552 тис. (6);
  • Данія – 1 255 (9).

Також Факти ICTV писали, що в  Італії вже третя українка померла від пневмонії, спричиненої коронавірусом Covid-19.

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