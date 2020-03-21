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Факти / Україна

Коронавірус виявили у ще одного депутата

Ще один народний депутат заразився коронавірусом.

Про це повідомив нардеп Сергій Шахов на сторінці в Facebook.

За словами Шахова, зараження коронавірусом підтвердили у народного депутата з групи Довіра Сергія Вельможного.

– Також з’явилися тривожні новини, що член моєї команди Сергій Вельможний з сином також потрапили в Олександрівську лікарню. Підтвердився вірус, – розповів Шахов у прямому ефірі.

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За його словами, попередні результати тесту на коронавірус у Вельможного і його сина, позитивні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нардеп Сергій Шахов заразився коронавірусом. Нещодавно він повернувся із Франції.

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