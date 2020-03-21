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Факти / Україна

Одна з найвпливовіших жінок України: що відомо про Ірину Бекешкіну

Відомий український соціолог Ірина Бекешкіна померла 21 березня. Біографію вченої – читайте на Фактах ICTV.

Ірина народилася в місті Івдель Свердловської області (РФ). У 1974 році закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Т.Шевченка, а потім аспірантуру Інституту філософії АН УРСР. Кандидат філософських наук.

Ірина Бекешкіна була фахівцем у сфері політичної та електоральної соціології.

Працювала науковим редактором журналу Філософська думка, молодшим і старшим науковим співробітником Інституту філософії АН УРСР.

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З 1996 року – заступник директора фонду Демократичні ініціативи (Київ), з 2001-го – науковий керівник фонду.

У 2010 році Ірина стала директором фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва (після смерті засновника керівника фонду Ілька Кучеріва).

Також вона в 2007 і 2008 роках потрапляла до рейтингу 100 найвпливовіших жінок України.

Раніше Факти ICTV писали, що смерть Ірини Бекешкіної передчасна. Свої співчуття вже висловив Офіс президента України.

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