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Факти / Україна

У Луцьку експрес-тест показав перший випадок коронавірусу

Перший випадок коронавіруса був підтверджений у Луцьку. Наявність вірусу підтвердив експрес-тест, проте він має значний відсоток похибки.

Лікарі очікують результати лабораторної перевірки.

– Результат експрес-тесту – позитивний. Проводять лабораторні дослідження, – повідомив глава департаменту охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк.

ЧитайтеКоронавірус в Україні: статистика поширення хвороби (ОНЛАЙН-КАРТА)

Позитивний результат показав житель села Липи Волинської області, який недавно повернувся з Франції.

Нагадаємо, станом на 07.00 21 березня в Україні зафіксували 41 випадок Covid-19 в Києві та 9 областях, з яких три летальних.

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