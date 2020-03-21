У Тернополі з 23 березня припиняє свою роботу громадський транспорт.
– Залишаються лише спеціальні перевезення виключно для працівників медичних установ, аварійних та комунальних служб, правоохоронців та інших служб, які повинні забезпечувати життя міста в умовах карантину, – зазначили у Тернопільській ОДА.
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Перевезення здійснюють тролейбуси №2,5,7,8,9,10,11 та автобуси №1А,5А,6,8,23,25,35, на кожному з яких буде табличка Спеціальні перевезення із червоним хрестом.
Нагадаємо, 20 березня у Тернопільській області зафіксували перший випадок зараження коронавірусом, після чого влада регіону ввели режим надзвичайної ситуації.
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