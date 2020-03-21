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Факти / Україна

У Києві зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус

У Києві зафіксували 7 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок -29-ти та 39-ти років та 5-ти чоловіків у віці від 31 до 50 років, – написав він.

Загалом, наразі в столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання на Covid-19.

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Із 10 хворих п’ятеро лікуються в Олександрійській клінічній лікарні столиці. Інші 5 – перебувають на самоізоляції та отримують лікування вдома під наглядом лікарів.

Також очікується підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще трьох тестів, відправлених у референс-лабораторію.

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