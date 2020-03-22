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Факти / Україна

20 у Києві: подробиці про 26 нових випадків коронавірусу в Україні

В Україні за 22 березня зафіксовано 26 нових випадків зараження коронавірусом.

20 нових випадків підтвердилися в Києві.

Три нових зараження сталися в Івано-Франківській області, одне в Київській, одне в Черкаській і одне у Львівській областях.

Читайте: Ситуація з коронавірусом в Україні є помірною – Шмигаль

Нагадаємо, станом на 22.30 в Україні зафіксували ще 10 випадків зараження коронавірусом. Таким чином за добу, 22 березня, виявлено 26 нових випадків.

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