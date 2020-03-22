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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 3 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії повинні припинити сполучення з Італією.

З опівночі 16 березня призупиняє роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.

Із 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 22 березня в Україні зареєстровані 47 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

 

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09:35 - 22 березня

На Львівщині за весь час із підозрою Covid- 19 звернулося 94 особи.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 53 пацієнти.

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22:11 - 21 березня

Суцільний комбінезон, рукавиці та респіратор: яким повинен бути захисний костюм лікаря:

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21:20 - 21 березня

Станом на 21.00 21 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

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20:18 - 21 березня

У Донецькій області ввели режим надзвичайної ситуації.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19.

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20:02 - 21 березня

У Києві зафіксували 7 нових випадків захворювання на коронавірус.

Наразі в столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання на Covid-19.

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19:35 - 21 березня

У Києві з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах має бути не більш ніж 1 людина на 10 квадратних метрів. Відповідну постанову опублікувала КМДА.

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19:10 - 21 березня

КМДА опублікувала схеми маршрутів громадського транспорту для пасажирів, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури.

транспорт києва

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17:48 - 21 березня

У районі проведення операції Об’єднаних сил тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування.

– З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Києву територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів, – заявив штаб ООС.

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17:22 - 21 березня

Станом на 21 березня у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з підозрою на коронавірус звернулось 62 особи, з них 5-ро дітей. Госпіталізовано 53 осіб, на амбулаторному лікуванні – 9.

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17:20 - 21 березня

А тим часом у Києві продовжують масово скуповувати гречку, сіль, овочі, м’ясо та засоби для особистої гігієни (прокладки, мило).

І, звісно ж, це все підкріплюється величезними чергами.

карантин у києві

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