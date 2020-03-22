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Березень, 22 в 10:00
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.
До 3 квітня
призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.
Авіакомпанії повинні
припинити сполучення з Італією.
З опівночі 16 березня
призупиняє роботу 94 пункти пропуску на державному кордоні. У 49 інших пунктах призупиняється пішохідне сполучення.
Із 17 березня до 3 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.
Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.
МОЗ зобов’яже лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.
Станом на 22 березня в Україні зареєстровані
47 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
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09:35
-
22 березня
На Львівщині за весь час із підозрою Covid- 19 звернулося 94 особи.
Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 53 пацієнти.
22:11
-
21 березня
Суцільний комбінезон, рукавиці та респіратор: яким повинен бути захисний костюм лікаря:
VIDEO
21:20
-
21 березня
Станом на 21.00 21 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
20:18
-
21 березня
У Донецькій області
ввели режим надзвичайної ситуації.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19.
20:02
-
21 березня
У Києві
зафіксували 7 нових випадків захворювання на коронавірус.
Наразі в столиці 10 зареєстрованих випадків захворювання на Covid-19.
19:35
-
21 березня
У Києві з 25 березня в аптеках і продуктових магазинах має бути не більш ніж 1 людина на 10 квадратних метрів. Відповідну постанову опублікувала КМДА.
17:48
-
21 березня
У районі проведення операції Об’єднаних сил
тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування.
– З метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну Києву територію коронавірусної інфекції з 00.00 22 березня 2020 року тимчасово припиняється пропуск через лінію розмежування осіб і транспортних засобів, – заявив штаб ООС.
17:22
-
21 березня
Станом на 21 березня у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з підозрою на коронавірус звернулось
62 особи, з них 5-ро дітей. Госпіталізовано 53 осіб, на амбулаторному лікуванні – 9.
17:20
-
21 березня
А тим часом у Києві продовжують масово скуповувати гречку, сіль, овочі, м’ясо та засоби для особистої гігієни (прокладки, мило).
VIDEO
І, звісно ж, це все підкріплюється величезними чергами.
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