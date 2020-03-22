Хірургічна маска не захищає від можливого інфікування хворобами, які передаються повітряно-крапельим шляхом.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Коли вводять карантин на території всієї держави і вас просять одягати маску – це робиться з метою захисту від вас інших людей, які перебувають у приміщенні. Саме у такий спосіб ми, за наявності респітаторних симптомів, зменшуємо відстань, на яку можемо поширювати збудника інфекційної хвороби, – зазначив він.

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Віктор Ляшко також додав, що станом на сьогодні переглянуті рекомендації ВООЗ. Тому респіратори рекомендують використовувати медикам під час контакту з хворим на коронавірус.

Особливо це рекомендується, якщо пацієнт перебуває у реанімаційному відділенні.

Як правильно носити маску та чим можна її замінити – читайте у нашому матеріалі.