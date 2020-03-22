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Факти / Україна

МОЗ оприлюднило телефони гарячих ліній щодо коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило телефони гарячих ліній щодо коронавірусу Covid-19.

– Якщо у вас є питання про поширення коронавірусної хвороби, зверніться за телефонами, вказаними нижче. При симптомах респіраторних захворювань зателефонуйте сімейному лікарю, – йдеться в повідомленні.

Гарячі лінії в 24 областях, а також у Києві та Львові:

Горячие линии в 24 областях, а также в Киеве и Львове

  • Урядова гаряча лінія – 15-45.
  • Міністерство закордонних справ – 044 238 16 57
  • Міністерства охорони здоров’я – 0 800 505 201
  • Центр громадського здоров’я МОЗ – 0 800 505 840

Джерело: МОЗ

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