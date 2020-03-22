Міністерство охорони здоров’я оприлюднило телефони гарячих ліній щодо коронавірусу Covid-19.
– Якщо у вас є питання про поширення коронавірусної хвороби, зверніться за телефонами, вказаними нижче. При симптомах респіраторних захворювань зателефонуйте сімейному лікарю, – йдеться в повідомленні.
Гарячі лінії в 24 областях, а також у Києві та Львові:
- Урядова гаряча лінія – 15-45.
- Міністерство закордонних справ – 044 238 16 57
- Міністерства охорони здоров’я – 0 800 505 201
- Центр громадського здоров’я МОЗ – 0 800 505 840
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