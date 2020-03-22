МОЗ повідомляє про ще 10 випадків коронавірусу – всього 73 інфікованих

Станом на 22.30 в Україні зафіксували ще 10 випадків зараження коронавірусом.
Таким чином за добу, 22 березня, виявлено 26 нових випадків.
Коронавірус офіційно підтверджений:
Дніпропетровська область – 2;
Донецька область – 1;
Житомирська область – 2 (1 летальний);
Івано-Франківська область – 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;
Київ – 29 (з них 20 виявлено за останню добу);
Київська область – 5, з яких 1 за останню добу;
Львівська область – 2, з яких 1 за останню добу;
Тернопільська область – 1;
Чернівецька область – 25 (1 летальний);
Черкаська – 1 підтверджено за останню добу.
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Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України виступає за впровадження в країні надзвичайного стану.
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