МОЗ повідомляє про ще 10 випадків коронавірусу – всього 73 інфікованих

Станом на 22.30 в Україні зафіксували ще 10 випадків зараження коронавірусом.

Таким чином за добу, 22 березня, виявлено 26 нових випадків.

Коронавірус офіційно підтверджений:

Дніпропетровська область – 2;

Донецька область – 1;

Житомирська область – 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область – 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;

Київ – 29 (з них 20 виявлено за останню добу);

Київська область – 5, з яких 1 за останню добу;

Львівська область – 2, з яких 1 за останню добу;

Тернопільська область – 1;

Чернівецька область – 25 (1 летальний);

Черкаська – 1 підтверджено за останню добу.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України виступає за впровадження в країні надзвичайного стану.