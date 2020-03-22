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Факти / Україна

МОЗ закликає студентів старших курсів медвузів долучитися до боротьби з коронавірусом

Міністерство охорони здоров’я звернулося до студентів-медиків п’ятих-шостих курсів з проханням долучитися до боротьби з коронавірусом.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Міністерство охорони здоров’я закликало до співпраці заклади вищої медичної освіти. Ми залучатимемо до роботи з випадками і підозрами коронавірусної інфекції студентів-медиків, зокрема, інтернів, які перебувають на заочному відділенні, а також студентів п’ятих-шостих курсів, – зазначив він.

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Віктор Ляшко також закликав студентів-медиків контактувати з відповідальними особами в медичних університетах і допомогти медикам на місцях виконати свою роботу.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко вже повідомляв, що відпрацьовується можливість залучення студентів старших курсів для боротьби з коронавірусом.

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