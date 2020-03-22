МВФ обіцяє Зеленському збільшення підтримки через коронавірус

МВФ збільшить суму підтримки України у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляється після телефонної розмови президента Володимира Зеленського з директором МВФ Крісталіною Георгієвою.

– Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду під час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією. Україна усвідомлює, що сьогодні потрібно діяти активно і швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії і пов’язаних з нею обмежень на економіку і добробут громадян, – йдеться в повідомленні.

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Також вони обговорили розширення програми співпраці України з МВФ для підтримки подальших реформ.

Сторони домовилися координувати спільні дії з розширення програм підтримки України міжнародними партнерами.

Нагадаємо, 16 березня під час засідання уряду профільні міністерства отримали доручення підготувати лист і звернення до МВФ про надання фінансової підтримки для подолання наслідків короновірусу.